Marido de Ivete Sangalo apaga fotos com a cantora no Instagram e fãs especulam término

O nome de Ivete Sangalo se tornou bastante buscado na internet e nas mídias sociais na tarde desta sexta-feira (19). Tudo por causa de um possível término com o nutricionista Daniel Cady. Casados desde 2011, Cady e Ivete têm três filhos: Marcelo, 12, e as gêmeas Marina e Helena, 3.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Procurada, Ivete, por meio de sua assessoria, diz que não fala sobre vida pessoal. Mas as especulações começaram depois de supostamente Cady excluir algumas imagens de sua rede social que incluíam a cantora.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Fãs começaram a perceber que a última imagem de ambos juntos no Instagram do nutricionista era de 2018, ano em que as gêmeas nasceram.





Já na conta oficial de Ivete há ainda imagens dos dois em publicação pelo Dia dos Namorados e no Dia dos Pais. Ele também foi visto sem aliança em um casamento recente.





Mas os fãs não perdoaram. "A fofoca rolando e o Daniel conseguindo o engajamento que ele queria. Agora as pessoas vão descobrir que ele é nutricionista e não só 'marido da Ivete'", postou uma seguidora.

Continua depois da publicidade





"Aí o marido da Ivete Sangalo apagar as fotos com ela do feed resume um relacionamento de anos a isso? Se acabou, não acabou, problema deles", escreveu outra.





Essa não é a primeira vez que uma possível separação entre ambos vem à tona. Em agosto de 2020, Ivete Sangalo apareceu sem aliança durante um bate-papo virtual e isso alimentou rumores.





Depois, fizeram uma live descontraída. O casal não poupou piadas e se divertiu durante a transmissão ao vivo realizada nas redes sociais da cantora.





Também em 2020, a cantora deu detalhes picantes sobre sua relação amorosa com o marido. Segundo ela, durante todos os anos que estão juntos, nunca houve tempo ruim.





"Já fiz ousadia com Daniel em tanto lugar, todo tipo de lugar. Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo", revelou a cantora em papo com Otaviano Costa.





Ela fez uma relação entre o sexo e um jogo de futebol. "É verdade que tinha que ser na saída de bola do goleiro, mas quando estava ali na área de ataque ali, fazia um jogo ali na banheira, ele chorava, eu voltava e tinha que começar da saída de bola", destacou Ivete com bom humor.