Me sinto mais inteiro aos 60 do que aos 40, diz Dinho Ouro Preto após abandonar vícios

Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Ana Castela, Luan Santana e Chitãozinho e Xororó

O Rock in Rio terá pela primeira vez um dia dedicado ao sertanejo. Splash apurou que Luan Santana, Chitãozinho e Xororó e Ana Castela se apresentam no dia 21 de setembro no festival.