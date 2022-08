Steve Martin anuncia aposentadoria após 'Only Murders in the Building'

Um dos maiores atores de Hollywood , Steve Martin, 76, anunciou a sua aposentadoria. O ator revelou que não planeja mais aceitar convites para cinema nem para televisão. Ele avisou que irá também declinar participações em qualquer produção logo após o fim da série "Only Murders in the Building", da Star Plus.

"Quando essa série terminar, não vou procurar outras. Não vou para procurar outros filmes. Eu não quero fazer participações especiais e isso é, estranhamente, o fim", disse Martin entrevista à revista Hollywood Reporter.





Recentemente, o ator foi indicado em três categorias no Emmy 2022 por seu trabalho em "Only Murders in the Building", uma produção conta a história de três estranhos que compartilham uma obsessão pelo gênero true crime e que, de repente, se veem envolvidos em um assassinato na vida real. Além de Martin, os protagonistas da trama são Selena Gomez e Martin Short.





À publicação, o ator assumiu que está satisfeito em continuar só com a turnê pelos Estados Unidos da comédia "You Won't Believe What They Look Like Today!" espetáculo, que ele produz e divide o palco com o Martin Short, seu parceiro em "Only Murders in the Building".