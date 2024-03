Wanessa Camargo conta sua versão de agressão a Davi após desclassificação do BBB 24

Wanessa Camargo participou de sua primeira entrevista à imprensa desde que foi expulsa do BBB 24 por agressão a Davi. A cantora desabafou a Renata Ceribelli, no Fantástico (Globo) do próximo domingo (17), sobre o cancelamento sofrido e sobre as falas racistas.



"Eu não sou os 55 dias que passei lá (na casa). Eu sou 40 anos de vida", disse Wanessa durante um trecho divulgado da entrevista. A cantora comentou sua relação com Davi: "Eu tenho que ter humildade e olhar: 'Onde que eu estou errando?'".



Após sair do reality, Wanessa já gravou vídeo pedindo desculpas a Davi e reconhecendo que teve falas racistas: "Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural". "Quero aprender e me tornar antirracista", disse ela.