Cinema de Londrina terá sessão especial para espectadores autistas neste sábado

O Cineflix do Aurora Shopping Londrina vai promover neste sábado (1º) uma sessão especial, às 10h30, para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).





A ação será realizada para marcar o Dia de Conscientização do Autismo, celebrado mundialmente em 2 de abril.

O filme da sessão especial será As Múmias – O anel perdido. A sala de exibição será especialmente adaptada, com volume de som moderado e luzes laterais acesas para as crianças circularem livremente pelo ambiente, com tranquilidade e segurança.





Todas as pessoas com TEA serão convidadas do cinema para a sessão especial e não precisarão comprar ingresso. Basta se autodeclarar com autismo, sem necessidade de qualquer comprovação.





Somente os acompanhantes deverão pagar o tíquete de R$ 10,00 (neste dia, o Cineflix terá também a promoção que garante a todos os espectadores o meio ingresso).





Vale lembrar que o Aurora Shopping tem vaga especial de estacionamento para pessoas com TEA, no 1º subsolo do empreendimento.