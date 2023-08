3ª Mostra de Curtas e Vídeos da Escola Rural de Cinema de Londrina exibe oito filmes

O projeto Escola Rural de Cinema de Londrina promove, de sexta-feira (4) até domingo (6), as exibições da 3ª Mostra Online de Curtas e Vídeos, cuja programação engloba oito filmes produzidos no decorrer dos três anos da iniciativa.





Neste período, os curtas-metragens estarão disponíveis para acesso livre e podem ser assistidos, a qualquer momento, no canal do YouTube @EscolaRuraldeCinema – que possui dezenas de outros vídeos relacionados aos processos de produção, depoimentos, aulas e outros materiais.

É destaque na terceira edição do evento “O Jogo dos Espíritos”, primeira obra cinematográfica em formato de curta desenvolvida presencialmente no projeto Escola Rural de Cinema. A trama apresenta um grupo de amigas que se envolve em um arriscado jogo de perguntas e respostas, evocando sem querer uma maldição do passado que trará consequências irreversíveis a vida de cada uma delas. A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.





O trabalho foi produzido em janeiro de 2023, pelos estudantes da oficina feita no Colégio Estadual do Patrimônio Regina, no distrito do Espírito Santo, região sul de Londrina. Esta etapa da iniciativa ocorreu na unidade escolar entre setembro e 2022 e maio de 2023. Participaram oito alunos, do 9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Todo o processo formativo e criativo do filme está disponível no site https://escolaruraldecinema.com/. A página traz conteúdos detalhados sobre todas as etapas do projeto Escola Rural de Cinema.

Naquela oficina, a terceira edição, os trabalhos foram divididos em cinco módulos: roteiro, direção, fotografia, som e direção de arte, totalizando 23 encontros formativos, além de três diárias de filmagem que resultaram no curta-metragem “O Jogo dos Espíritos”. Essa foi a primeira edição feita integralmente de modo presencial - as dos anos anteriores ocorreram remotamente ou de forma híbrida.





As outras sete produções exibidas neste fim de semana serão os curtas “Imaginações de outro mundo”, “Lilian” e “Conectados com a natureza”, da primeira edição da Escola Rural de Cinema; e “O Chamado”, “Farofa e seus Amigos”, “A vida de uma professora” e “A Estrada”, todas da segunda edição.

A Escola Rural de Cinema é um projeto de oficina cultural de ensino-aprendizagem de linguagem e realização cinematográfica, criado e dirigido pela roteirista londrinense Angélica Cristina, com foco em adolescentes de 13 a 18 anos moradores dos distritos rurais de Londrina. Cerca de 30 alunos já participaram das ações. Trata-se de uma iniciativa que está inserida no programa Fábrica – Rede Popular de Cultura, realizado com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





De acordo com a roterista, a oficina proporciona a iniciação artística aos participantes a partir de uma experiência completa e coletiva da produção cinematográfica. “Dessa forma, o intuito do projeto, nessa terceira edição foi contribuir para enriquecer a leitura de mundo e melhorar a qualidade de vida dos jovens, com a valorização do território onde vivem por meio do cinema. Foi uma jornada formativa e criativa de realização de um filme, e a 3ª Mostra traz o resultado do filme criado neste ano, a partir dessas atividades, convidando todo o público para assistir a este e os outros curtas”, destaca.

Segundo a cineasta, o projeto buscou colocar os jovens em posição de protagonismo no processo criativo, desenvolvendo, além da técnica, competências como criatividade, cooperação, planejamento, gestão de tempo e resiliência. “Eles participaram do roteiro às filmagens, passando pela direção, fotografia, som e arte”, pontua.





Angélica Cristina contou que cresceu na zona rural de Londrina e, por esse motivo, o projeto da Escola Rural de Cinema tem um sabor especial. “Vivi nessa área da cidade, na Aviação Velha, ali no distrito Espírito Santo. Tive que viajar o mundo para acreditar que eu poderia fazer cinema, e agora os jovens da oficina já sabem que podem. Nosso objetivo é dar a eles a capacidade de sonhar, desenvolvendo competências que os ajudem a planejar e concretizar esses sonhos”, frisa.





Etapas anteriores da Escola Rural de Cinema foram desenvolvidas em unidades escolares dos distritos de Guaravera, Lerroville e Espírito Santo.





Angélica Cristina é jornalista formada na UEL (Universidade Estadual de Londrina), tem especialização Comunicação em Mídias Sociais na Faap (Fundação Armando Alvares Penteado) e em Roteiro na Belas Artes e na Academia Internacional de Cinema em São Paulo. Exerceu o jornalismo em São Paulo em veículos como Folha de S. Paulo, Editora Globo e na Rede TV. Desde 2017, trabalha com cinema. Iniciou com roteiro e no audiovisual participou de salas de roteiro de séries de TV como a “Unidade Básica”, que está disponível na Globoplay. Escreveu longas-metragens de documentários e ficções que estão em fase de captação. O documentário Cibernéticas, já lançado, teve a pré-estreia na Cinemateca Brasileira em 2023.