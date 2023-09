Friday Breakdown reúne em Londrina três bandas de metalcore e hardcore

Para os amantes de metalcore e hardcore, o Volts Bar apresenta o Friday Breakdown nesta sexta-feira (1), às 20h, reunindo a banda paulistana Sea Smile com as londrinenses Monument e Scartrama. Os ingressos custam R$ 15,50 e podem ser comprados antecipadamente pelo site do Sympla.





Com destaque nacional, a Sea Smile volta à cidade para apresentar o seu trabalho, consolidando o retorno do vocalista conterrâneo Dinho Oliveira, que já havia participado do grupo entre 2015 e 2019. Esta é a primeira vez da banda em Londrina com a formação atual, após alguns shows no estado de São Paulo.

Formado em 2010, o quarteto possui cinco EPs e um álbum lançado em 2022, o VORTEX, com destaque para os singles Movimentos, Dopamina, Capoeira e Calma. Sea Smile já dividiu o palco com bandas nacionais e internacionais como Eyes Set to Kill, We Came As Romans, Bullet For My Valentine e Jinjer. Recentemente, divulgou as faixas “Exaustão” e “Adrenalina” nas plataformas digitais.





Além das músicas autorais, a banda ganhou notoriedade por gravar releituras de hits do pop e do rap nacional em versões de rock, como Raplord, do Haikaiss, e K.O., da Pabllo Vittar.

Abrindo o show, a banda Scartrama, formada pelos músicos Lucas Belem (guitarras), Juliano de La Cruz (vocais e letras), Jacques Chiba (bateria) e Silva Leonel (baixo), mostra o seu repertório repleto de peso e groove, com influências de gêneros como o hardcore, metalcore e vertentes do metal moderno.





Em atividade desde 2020, o grupo lançou o primeiro EP, autointitulado, no ano seguinte, com 7 faixas e um clipe para a música Tightrope. Ainda em 2023, eles pretendem lançar mais um single.





