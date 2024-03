Globo renova contrato com Endemol e vai produzir Big Brother Brasil até 2028

A Globo renovou na semana passada com a Endemol Shine Brasi o contrato de direitos de transmissão do Big Brother. Com isso, o BBB será produzido pela emissora pelo menos até 2028.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A informação foi confirmada pela reportagem com pessoas ligadas ao negócio. Em sua página no Instagram na última quinta-feira (29), Boninho confirmou que Tadeu Schmidt ficará na atração pelo menos até 2027, o que indica uma extensão de acordo também.





"Um brinde à harmonia da casa e esse time que vai estar junto por MAIS três edições!!! Isso mesmo! Rumo ao BBB27! E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!", postou o diretor da Globo.

Publicidade





As negociações estavam em estágio avançado, conforme já havia adiantado o F5. A Globo tem no formato sua "galinha dos ovos de ouro", com arrecadação publicitária que chega a bater mais de R$ 1 bilhão. Além disso, a parceria com a Endemol se estende a outros formatos. É a empresa que produz o The Masked Singer Brasil, por exemplo.





Para agradar a parceira, a Globo tem enviado sinais benevolentes de que prestigia o trabalho da empresa, e de que deseja seguir sem muitas mudanças no modelo atual de negócio.

Publicidade





Um exemplo disso é a série francesa "Golpista do Amor", distribuída pela Endemol, e que foi exibida nas noites de sexta no começo deste ano como forma de afago da emissora.





Vale ressaltar também que a Endemol tem participação financeira no licenciamento de produtos com a marca Big Brother, que são vendidos por patrocinadores do reality na Globo.

Publicidade





Nos bastidores da emissora, acreditava-se que a Endemol não iria dificultar qualquer negociação pelo Big Brother. O entendimento interno é de que nenhuma outra TV teria capacidade de fazer do reality o êxito multiplataforma que ele é.





Procurada pela reportagem, a Globo disse que não iria se pronunciar sobre o assunto.





LEIA TAMBÉM: