Bruno Mars anuncia novas datas no Brasil após ter ingressos esgotados

Bruno Mars anunciou quatro novas datas para sua turnê no Brasil após os ingressos dos primeiros dias se esgotarem . Há novas datas para o Rio de Janeiro (5 de outubro), São Paulo (12 e 13 de outubro) e Brasília (18 de outubro). Os shows acontecerão, respectivamente, no Engenhão, MorumBIS e Estádio Mané Garrincha.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A pré-venda exclusiva para Clientes Santander acontece no dia 9 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.





A venda geral acontece no dia 10 de maio. Os ingressos de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. Já os ingressos do Rio de Janeiro e de Brasília começam a ser vendidos às 11h no site e às 13h nas bilheterias oficiais.

Publicidade





As bilheterias oficiais terão pontos para recolhimentos de doações para os afetados nas enchentes do Rio Grande do Sul. Será possível doar água, alimentos não perecíveis e roupas.





Veja a agenda completa de Bruno Mars no Brasil:

Publicidade

- 04 e 05/10 - Rio de Janeiro - Engenhão

- 08, 09, 12 e 13/10 - São Paulo - MorumBIS

- 17 e 18/10 - Brasília - Estádio Mané Garrincha