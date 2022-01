Baby Shark é primeiro vídeo a atingir 10 bilhões de visualizações no Youtube

Sucesso entre as crianças, o vídeo Baby Shark Dance se tornou o primeiro a bater a marca de 10 bilhões de visualizações no YouTube. "Hoje nós entramos para a história", celebrou o perfil oficial da empresa sul-coreana Pinkfong, criadora da franquia, nesta quinta-feira (13).



Publicado em junho de 2016, o vídeo já tinha se tornado o mais visto da plataforma em novembro de 2020, na época superando "Despacito", sucesso mundial do porto-riquenho Luis Fonsi. Segundo o site da Billboard, ele continua a ser o segundo vídeo mais visto, agora com 7,7 bilhões de visualizações.



"Estamos muito satisfeitos em anunciar que nosso amado Baby Shark registrou outro marco notável", disse Kim Min-seok, CEO da Pinkfong, segundo a publicação. Foi uma jornada verdadeiramente significativa, e mal podemos esperar para apresentar as novas aventuras do Baby Shark", completou ele.



Baby Shark conta a história de uma família de tubarões e entrou para o Billboard Hot 100 na 32ª posição, em 2019. Há um grande número de variações da canção original, incluindo uma versão em que um surfista perde um braço para o tubarão e outra em que o protagonista morre.



Com o sucesso do vídeo, foi criada até turnê com espetáculos musicais baseados em alguns países, como Estados Unidos e no Canadá. Também foi criada uma série, a "Baby Shark: o Grande Show!", no canal pago Nickelodeon..