Isabelle mostra força da região Norte e fica em terceiro lugar no BBB 24

Isabelle, 31, conquista terceiro lugar no BBB 24 com 14,98% dos votos. Tadeu Schmidt, 49, anunciou a decisão do público no começo da madrugada desta quarta-feira (17).



A trajetória da dançarina amazonense foi marcada pela sua parceria com Davi. A relação entre os dois foi alvo de ataques do elenco e de especulações fora da casa. Psicólogas entrevistadas pelo site F5 afirmaram que a conexão entre os dois espanta as pessoas que não estão acostumadas a ver amizade entre homens e mulheres.

A sister não chegou a vencer uma prova do anjo e cedeu uma liderança para Beatriz depois de ganharem juntas uma prova de resistência.