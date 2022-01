Juliette e Alok lançam música "Un Ratito" nesta sexta-feira

Juliete e Alok lançaram a música "Un Ratito" à meia- noite desta sexta- feira (14). A música está disponível nas principais plataformas de streaming de música do Brasil: Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube Music e Tidal. Quer ouvir no seu serviço predileto? Clique aqui!

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na quarta-feira (12), a influencer postou algumas fotos dos bastidores das gravações avisando: "Em bom português, quase pronta!". Na quinta-feira (13), Juliette e Alok publicaram, de forma conjunta no Instagram, duas fotos juntos com a legenda "Un ratito y ya... Hoje, meia-noite, Un Ratito disponível em todas as plataformas de streaming".

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade