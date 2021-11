Kristen Stewart diz que usar réplica de vestido de Diana foi assustador

A atriz Kristen Stewart, 31, disse que a experiência de colocar uma réplica quase idêntica do vestido de noiva da Princesa Diana foi "assustador". Ela fez a revelação ao Entertainment Tonight no tapete vermelho de estreia do filme "Spencer", nesta semana.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Stewart, que interpreta a falecida Princesa Diana no filme, acrescentou que a cena do vestido de noiva está embutida em uma "montagem" de vários momentos que passam diante de seus olhos -incluindo seu casamento com o Príncipe Charles, em 1981.

Continua depois da publicidade





"Mesmo que o filme se desenrole em um período de três dias e mesmo que eu a interprete como uma pessoa de 29, 30 anos, ainda queríamos dar uma amostra do escopo de sua vida ", disse a atriz.





Apesar de Kristen ter contado a sensação que sentiu ao usar a réplica do vestido de noiva da princesa, não haverá a reprodução da cena do casamento de Diana e Charles. "Não tivemos que fazer a cena do casamento, mas eu ainda tive uma caminhada, saindo deste castelo", adiantou a atriz sobre o filme.

Continua depois da publicidade





Durante a entrevista, a atriz também mencionou um momento no filme em que Lady Di entra em uma lanchonete para pedir informações e imediatamente é reconhecida por todos lá dentro, algo com o qual ela se identifica.





"É um pouco bobo. Há um tipo de natureza absurda nessa cena, porque você fica tipo: 'Cara, você é a princesa Diana. Você acabou de entrar em uma loja de fish and chips'", disse ela durante a entrevista. "É claro que você sabe que as pessoas vão ter essa reação."