Confira sete clássicos para celebrar o Dia do Orgulho Geek

O Dia do Orgulho Geek é celebrado em 25 de maio. A data é marcada pelo lançamento de duas grandes obras do universo da ficção científica: o primeiro longa-metragem da saga Star Wars – Guerra nas Estrelas, em 1977, e também a publicação do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, em 1979.





Em comum, as obras têm o ambiente intergaláctico, com personagens que viajam pelo espaço, interagem com criaturas fantásticas e travam batalhas em busca da liberdade e da justiça. Além dessas obras, existem muitos outros autores que ficaram famosos ao longo do tempo, conquistando a mente e o coração de crianças e jovens, que se espelham em heróis de diferentes tipos e personalidades. Para o diretor do Colégio Marista de Londrina, Adriano Brollo, livros e filmes de ficção científica têm papel importante para o desenvolvimento educacional, por vários motivos.

“O incentivo à leitura é um dos grandes benefícios que podemos citar. Quando um jovem se identifica com um gênero literário, tende a querer ler mais e se aprofundar nesse universo. O mesmo acontece com filmes, que por vezes captam a atenção e incentivam a curiosidade sobre a história detalhada nos livros”, explica. O estímulo a conhecer mais de áreas como tecnologia, ciências entre outras também pode ser um motivador positivo para meninas e meninos que se tornam fãs do universo da ficção científica. “Além disso, é um hobby que pode ser compartilhado em família e cria laços de amizade com pessoas da mesma faixa etária”, conclui o diretor.