Londrina sedia evento com grandes expoentes da moda e arquitetura nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (8), das 19h às 22h30, será promovida em Londrina a segunda edição do evento “Histórias da Moda, Arte e Comportamento”, com dois convidados de destaque: o arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum e o diretor e fundador do São Paulo Fashion Week (SPFW), Paulo Borges. Realizada no Aurora Shopping (Av. Ayrton Senna da Silva, 400 – Gleba Palhano), a atividade é organizada por Alekcey Manfredini, criador e designer da marca RUAH, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC).





A participação no evento é gratuita e, no total, 500 vagas estão disponíveis para os interessados em comparecer presencialmente, que devem se inscrever por meio da plataforma Sympla. A ação também contará com transmissão simultânea, através do YouTube, e para acompanhar também é preciso se inscrever por meio do formulário on-line.

Publicidade

Publicidade





Divulgação

Voltada principalmente a estudantes de moda e arte, profissionais do mercado e empresas do setor, além de arquitetos, jornalistas e formadores de opinião, a atividade consistirá em um debate sobre temas como a moda, o comportamento e a mudança de consumo na sociedade, entre outros assuntos. No palco, estarão dois profissionais renomados, com trabalhos relevantes no mercado nacional e internacional, compartilhando suas experiências e conhecimentos com o público interessado no tema.

Publicidade





O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, salientou que o evento não abordará a moda somente sob a perspectiva do comércio e indústria, mas também seus aspectos culturais, pedagógicos e de afirmação da identidade cultural. “Esse importante evento que será realizado em Londrina tem todo o apoio da Secretaria, e nós fornecemos apoio logístico para trazer os convidados, tendo viabilizado as passagens de avião. O ‘Histórias da Moda, Arte e Comportamento’ instala na cidade um novo debate sobre moda. É uma discussão que extrapola a questão meramente mercantil, para se transformar em um componente cultural, com dois dos maiores expoentes que o Brasil conhece nessa área”, afirmou.





Divulgação

Publicidade

Essa é a segunda edição da iniciativa que, em 2022, teve a participação dos estilistas Dudu Bertholini e Ronaldo Fraga. O organizador do evento, Alekcey Manfredini, contou que decidiu convidar Rosenbaum por ele ser um grande expoente no design de produtos, enquanto Borges é uma das figuras mais expressivas da moda brasileira, tendo influenciado consideravelmente o setor nas últimas três décadas. “O objetivo do evento é fomentar o ecossistema da moda, da arte e da cultura na nossa região. Londrina já foi um polo industrial do setor de confecção, mas acabamos perdendo espaço com o fechamento de indústrias. Agora, o objetivo é retomar a vocação da cidade para essa área”, frisou.





Convidados – Marcelo Rosenbaum atua há mais de 20 anos no mercado de arquitetura e design, e é professor Honoris Causa pelo Centro Universitário Belas Artes. Em sua trajetória, recebeu prêmios como designer de produtos para grandes indústrias nacionais. Como foco do seu trabalho, estão a democratização do acesso ao design e à arquitetura, projetos de transformações de residências e construção de ferramentas de transformação social e ampliação de impactos. Ele foi apresentador de algumas temporadas do Decora da GNT e outros quadros de transformação de casas na Rede Globo.





Paulo Borges conta com mais de 40 anos dedicados à moda, sendo fundador do SPFW. No decorrer de sua carreira, desenvolveu uma visão inovadora e transversal sobre a importância da moda como elo de educação, formação em convergência no desenvolvimento do país. É referência em empreendedorismo de moda, design e economia criativa. Também fundou o Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa (IN-MOD).