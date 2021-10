Em sala de parto, Luiza Possi dançou ao som de Shakira para ajudar a posicionar bebê

Luiza Possi, 37, usou um método inusitado para ajudar no parto normal do filho Matteo, que nasceu na noite de domingo (17) em São Paulo. A cantora colocou para tocar a música "Whenever, Whatever", de Shakira, e começou a dançar na sala de parto.

"Amores o parto foi intenso e cheio de vida!", disse nas redes sociais ao publicar um vídeo do momento. "A Shakira ajudou muito! Ninguém mexe uma pelve como essa guria. Ajudou a posicionar o Matteo e abrir o colo do útero!"

A cantora aproveitou para agradecer à colega colombiana e também à equipe de profissionais de saúde que a atenderam na maternidade paulistana onde ela deu à luz.





Matteo é o segundo filho de Luiza com o diretor Cris Gomes, com quem se casou em 2018. Os dois se conheceram em 2017 nos bastidores do quadro Show dos Famosos, do antigo Domingão do Faustão (Globo).

Na atração, que estava em sua primeira temporada, a cantora chegou a interpretar justamente essa música de Shakira na final. Ela terminou a competição em terceiro lugar. O quadro foi vencido por Ícaro Silva, seguido por Nelson Freitas.





Luiza e Cris já são pais de Lucca, que nasceu em 2019.