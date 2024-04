Matteus supera Isabelle na final do BBB 24 e conquista o segundo lugar

Matteus, 27, é vice-campeão do BBB 24 com 24,50%. Tadeu Schmidt, 49, anunciou a decisão do público no começo da madrugada desta quarta-feira (17).



O brother superou Isabelle na grande final da temporada do reality da Globo. A trajetória do universitário gaúcho foi marcada pelo seu bom desempenho nas dinâmicas. O brother venceu cinco provas do anjo e três do líder, isso foi suficiente para conquistar parte da simpatia do público.





Nas primeiras semanas da edição, ele ensaiou uma aliança com Pizane, Pitel e Fernanda. Mas, depois da eliminação do baiano, o estudante de engenharia recalculou as rotas e se aproximou das fadas.