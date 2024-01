'Meninas Malvadas': sucesso dos anos 2000 reestreia nos cinemas de Londrina

Entre os vários estudantes do North Shore, Cady conhece o grupo das garotas mais populares do local, comandado por Regina George, a abelha-rainha da escola.

'Succession' lidera indicações no SAG, prêmio do sindicato dos atores





BIOGRAFIA





PRISCILLA





Direção: Sofia Coppola.





Elenco: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk.





Priscilla é um filme biográfico dirigido por Sofia Coppola que conta a história do relacionamento de um dos casais mais famosos do mundo: Elvis e Priscilla Presley. Baseado no livro Elvis e Eu, escrito por Priscilla, o filme segue o ponto de vista de Priscilla após conhecer o astro do rock em uma festa, quando ela ainda era apenas uma adolescente.





Mas a paixão que, inicialmente, era formada por parceria e vulnerabilidade logo toma um rumo conturbado quando o cantor começa a mostrar um lado diferente daquele venerado nos palcos.





Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h55.





Confira a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: