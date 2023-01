Alok cria versão de música dos Beatles para a campanha da GWM Brasil; veja o teaser

Filme publicitário de 60 segundos vai estrear em break exclusivo no Jornal Nacional desta terça-feira (31)





Depois de revelar o teaser da campanha “Hello, tomorrow” na virada do ano, a GWM Brasil apresenta nesta terça-feira (31) o filme publicitário completo com direito a uma versão da música dos Beatles “Hello, Goodbye” criada por Alok, o DJ brasileiro mundialmente famoso, com 28 milhões de seguidores no Instagram.

Publicidade

Publicidade





A nova fase da campanha “Hello, tomorrow” estreia esta terça com um intervalo exclusivo dentro da programação do Jornal Nacional, da Rede Globo. Nesse break publicitário, será veiculado apenas um único comercial: o vídeo de 60 segundos com o lançamento da marca GWM no mercado brasileiro.





Criada pela agência Asia, uma empresa do grupo Africa, a campanha batizada de “Hello, tomorrow” tem entre seus grandes destaques a célebre música dos Beatles “Hello, Goodbye”, que desta vez ganhou uma versão eletrônica feita por Alok exclusivamente para o comercial da GWM e aprovada por Sir Paul McCartney.

Publicidade





Produzida por Andy Jordan e Antfood, além do próprio Alok, a música abre uma série de conteúdos que serão desenvolvidos em parceria com o artista nos territórios de música, tecnologia e sustentabilidade.





“Na criação dessa versão clássica dos Beatles considerei a positividade que a dualidade da letra traz: 'you say stop, I say go!'. Quis imprimir algo dançante que soasse simples, assim como a letra, contendo uma complexidade que vai se revelando aos poucos. Acredito que esse mote combina com a campanha da GWM que faz um aceno ao futuro a partir do presente, um 'Hello' ao que está chegando”, afirma Alok.

Publicidade





Mais que uma peça publicitária, o filme é um manifesto público que revela aos consumidores brasileiros os valores mais importantes da marca GWM, como inovação, tecnologia, sustentabilidade e conectividade. Na essência, ele representa um adeus aos velhos paradigmas do mercado e dá as boas-vindas a um futuro eletrificado.





Depois da estreia no Jornal Nacional, o novo filme da GWM ganhará também uma versão de 30 segundos e ambas estarão disponíveis para o público brasileiro no canal da montadora no YouTube. Também a partir desta terça, a campanha “Hello, tomorrow” entra no ar nas redes sociais e em mídias digitais, com veiculação no Instagram, no YouTube e nos principais portais de internet, além das principais emissoras de rádio e TV aberta e fechada.





“Lançar ou construir uma marca nova, não é um trabalho fácil. Ainda mais quando falamos do mercado automotivo. Por isso, fazer mais do mesmo nunca foi um direcional nosso. Se estamos trazendo a tecnologia do amanhã, precisamos dizer adeus às mesmices. Esse filme manifesto de lançamento da marca reflete a transformação que faremos no mercado brasileiro. Adeus, evolução; olá, revolução! Bem-vindos ao amanhã, hoje”, afirma Luis Fernando Guidorzi, Head de Marketing da GWM.





Assista: