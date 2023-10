Banda londrinense O Hipertrópico lança videoclipe de 'Chiclete'; assista

A banda londrinense O Hipertrópico lançou nesta quinta-feira (26) o videoclipe da música "Chiclete". A banda adianta que o clipe "vem para grudar no seu sapato e na sua mente, cuidado".





O videoclipe foi inspirado naquele clima de Malhação 2000 e nas gincanas escolares. A ideia foi "encarnar nossos adolescentes interiores".

"Chiclete" vai muito além de uma goma de mascar, ele fala sobre insegurança, sobre sentimentos que temos dificuldades de expressar, que muitas vezes grudam no nosso pé e nos impedem de dizer o que realmente sentimos. "O final do clipe é surpreendente! Aguardem que vai ser diversão garantida, ou seu chiclete de volta", descreve a banda.





Este trabalho encerra a sequência de clipes exibindo Londrina feitos com o patrocínio do PROMIC (Programa de Incentivo a Cultura da Prefeitura de Londrina), estrelando o ator londrinense Johnny Garcia e a bailarina Ione Queiroz (da Funcart e Ballet de Londrina), com produção da Cafeteria Filmes e direção de Filipe Menck.





Assista já: