Beatles: Música inédita será lançada em 2 de novembro

Mais de 40 anos do início da gravação, os Beatles anunciaram o lançamento de uma nova música chamada "Now and Then".





Apelidada pelos produtores da banda britânica de "a última música dos Beatles", foi escrita e cantada por John Lennon (1940-1980), mas a versão final foi desenvolvida e trabalhada por Paul McCartney, George Harrison (1943-2001) e Ringo Starr.

McCartney e Starr conseguiram finalizar a música que será lançada simultaneamente em todo o mundo na quinta-feira (2).





Lennon gravou uma versão demonstrativa de "Now and Then" no final da década de 1970. Em 1994, a viúva do músico, Yoko Ono, entregou a gravação aos três ex-integrantes da banda junto com as demos de "Free as a Bird" e "Real Love", lançadas posteriormente.





Em 1º de novembro, um documentário de 12 minutos a respeito da música será lançado, já no dia 3, a canção ganhará um videoclipe. Entretanto, não há muitos detalhes que foram revelados ao público.





"Now and Then", que foi mixada e produzida com ajuda da inteligência artificial, será acompanhada por uma nova mixagem de "Love me do", música lançada em 1962.