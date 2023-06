Clipe polêmico de Anitta com simulação de sexo oral é liberado nesta sexta

A cantora Anitta lançou, nesta sexta-feira (23), o videoclipe da primeira música com o selo da sua nova gravadora Republic Records, uma das maiores do mundo no segmento. Funk Rave retrata as favelas do Rio de Janeiro e exalta o funk para o cenário internacional, público que a cantora almeja seguir conquistando.





O single do sexto álbum de estúdio da carioca - que ainda não tem nome anunciado - mostra a "Anitta antes da fama", reafirmando a origem "favelada" que ela afirma ter. Nascida no subúrbio da cidade com pontos turísticos conhecidos internacionalmente, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a praia de Ipanema, a dona do hit mundial Envolver deixa claro que deseja mostrar os cenários que poucos conhecem no Rio de Janeiro.

A faixa de estreia é cantada em três línguas: português, espanhol e inglês. Com essa estratégia, Anitta visa unir os dois públicos que conquistou ao longo da carreira - Brasil e os demais países latino-americanos - e o que quer se expandir, como os Estados Unidos.