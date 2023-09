Fãs ficam irritados por Anitta ficar de fora do Grammy Latino 2023

Anitta não está indicada ao Grammy Latino 2023. A brasileira, que havia sido nomeada no ano passado pelo hit "Envolver", não apareceu na lista deste ano, e esse fato irritou seus fãs.





Pelas redes sociais, muitos demonstraram sua insatisfação. Anitta acaba de lançar singles do álbum "Funk Generation: A Favela Love Story". O disco completo deve chegar no ano que vem.

"Zero indicações para a Anitta nessa premiação de quinta categoria. Eu encaro isso como um livramento, até porque o nível dela vai muito além dessa premiação flopada", escreveu um seguidor.





"E a Anitta continua sem Grammy de pagode, samba, pop, funk ou qualquer outro ritmo", postou outro. "O Grammy ter esnobado artistas brasileiros nas categorias principais só mostra que eles sempre boicotam quem canta português, não importa se você entregue um trabalho impecável", publicou outra.

Vale lembrar que o Grammy só aceita gravações lançadas entre os dias 1° de junho de 2022 e 31 de maio de 2023. "Funk Rave", música campeã no último VMA, chegou ao grande público em agosto. Os mais recentes trabalhos de Luísa Sonza e Jão seguem o mesmo exemplo.





O Grammy anunciou nesta terça-feira (19) os indicados à premiação, que deve ser realizada no dia 16 de novembro em Sevilha, na Espanha.

Na categoria de gravação do ano, foram indicadas as cantoras Rosalía, com a música "Despechá", Karol G, com "Mientras Me Curo Del Cora" e Shakira, com o hit "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".





Mas quem lidera a lista de indicados é o compositor e produtor Édgar Barrera, com 13 indicações. O cantor e compositor colombiano Camilo teve sete indicações este ano, mesmo número de Shakira and Karol G.

