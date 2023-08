Filho de Rita Lee cria modelo de inteligência artificial que pode emular voz dela

O produtor João Lee, filho de Rita Lee e de Roberto de Carvalho, divulgou em suas redes sociais que criou um modelo de inteligência artificial com a voz da mãe. Ferramentas desse tipo podem ser utilizadas para simular a fala de alguém, podendo fazer com que diga ou cante qualquer coisa.







João explicou que fez o modelo a partir de 50 músicas que a mãe gravou junto ao pai nos anos 1970 até as últimas gravações e isolou a voz de Rita. Cortou os áudios em pedaços e subiu os arquivos em um modelo de inteligência artificial.

"Demorou quase um dia inteiro para rodar o software [programa de computador], mas consegui criar um modelo da voz dela em IA. Foram semanas de trabalho. Ainda precisa de ajustes, mas o resultado é impressionante. Incrível como a tecnologia para áudio e música avança", escreveu João Lee em sua conta do Threads.





Em entrevista ao Splash, do Uol, Beto Lee, outro filho da cantora, havia dito que não descartava a possibilidade de utilizar inteligência artificial em algum projeto envolvendo a mãe. "Quem sabe um dia fazer um show com a dona Rita [simulada através de IA].





Ele disse que ficou emocionado com o comercial de Maria Rita com Elis Regina para a Volkswagen, que reviveu a cantora e foi alvo de críticas e de uma investigação do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).