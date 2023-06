Inscrições para 'Projeto Banda Nova Funcart' terminam nesta sexta

Iniciativa criada para fomentar o trabalho de bandas e artistas independentes que acreditam na potência de suas canções, o Projeto Banda Nova Funcart chega à sua 14ª edição retornando ao seu estado de origem - o palco - com apresentações gratuitas.

Depois de duas edições online em decorrência da pandemia da Covid-19, o projeto promove, nos dias 19 e 20 de agosto, um festival com seis atrações na Concha Acústica. Trazendo várias novidades, a edição de 2023 ainda marca o início de uma parceria que prevê ampliar a participação dos integrantes dos projetos selecionados nos cursos ofertados pela 43ª edição do FIML (Festival Internacional de Música de Londrina).

As inscrições para o Banda Nova podem ser feitas no site bandanova.com.br até o dia 23 de junho e o resultado será divulgado no dia 30, no perfil @bandanovafuncart. Os selecionados serão contatados por e-mail e deverão confirmar sua participação.





A colaboração de um time de produtoras culturais no processo de escolha dos seis projetos também é uma das novidades da edição deste ano, explica o diretor de produção do Projeto Banda Nova Funcart, João Ribeiro. "A ideia de trazer uma equipe para a curadoria musical nasce do desejo de fazermos uma renovação de perspectivas da cena, então trouxemos pessoas que são do meio", conta.

Todos os projetos serão recebidos pela equipe de produção, coordenada pelo diretor da EMT (Escola Municipal de Teatro (EMT), Silvio Ribeiro, e passarão pelo crivo das jornalistas Janaína Ávila e Isabela Cunha e da produtora cultural Camila Fontes. Também faz parte da equipe o produtor musical Fabrício Martins.

"A Janaína é jornalista e pesquisadora, tem um programa premiado na UEL FM, o Mundo Sonoro. A Isabela também é jornalista, pesquisadora na área de música e programadora cultural. E a Camila é atriz, iluminadora cênica, comunicadora na Rádio Mundo Livre e produtora cultural de Londrina , mas também é sócia de uma livraria, a Olga, e circula por várias cenas", destaca Ribeiro.

Silvio Ribeiro, que também fará parte deste time, comenta que o ineditismo e a originalidade são os pilares para a escolha dos projetos, de modo que artistas que apostam em um repertório autoral acabam se destacando nesta etapa. No entanto, pondera, não está vedada a participação dos músicos que apostam em releituras e versões inovadoras, "desde que tragam alguma novidade, ou ainda repertórios mistos", destaca.

"Particularmente, gosto muito desta possibilidade. De repente, os músicos querem apostar em um especial Caetano Veloso em blues ou jazz, ou uma homenagem à Rita Lee, que tristemente nos deixou, mas com vários elementos diferentes, de música eletrônica e instrumentos da nossa música regional. A produção musical de Londrina sempre foi muito rica e tomada pela experimentação, e o Banda Nova também quer incentivar a criatividade dos nossos artistas", diz Ribeiro.