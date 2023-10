Laura Pausini lança novo disco de inéditas 'Anime Parallele'

Laura Pausini lançou nesta sexta-feira (27) o novo disco de inéditas, "Anime Parallele" ("Almas Paralelas" na versão em espanhol), que já está disponível nas plataformas digitais, em CD e vinil.





Cinco anos depois do último álbum de estúdio "Fatti Sentire", a artista italiana mais premiada do mundo, que tem 2 bilhões de streamings no Spotify, apresenta o mais recente projeto discográfico internacional, assinado pela Atlantic Warner.

No meio tempo, ela foi protagonista de um tour mundial, um filme biográfico, ganhou um Globo de Ouro e foi nomeada ao Oscar, além de ter recebido diversos outros prêmios.





Em 2023, comemora 30 anos de carreira, comemorada com uma maratona live de 24 horas, com três performances especiais em Nova York, Madri e Milão, e com a recente indicação a Latin Recording Academy Person of the Year.

Antecipado pelo sucesso do single "Durare/Durar", escolhido como canção dos créditos da série I Leoni di Sicilia, do Disney+; e das faixas "Un buon inizio" e "Il primo passo sulla Luna", Anime Parallele é projeto importante e ambicioso que quer celebrar o indivíduo.





O lançamento antecipa o Laura Pausini World Tour 2023/2024, que inicia na Itália em dezembro e seguirá pela Europa, América Latina e Estados Unidos.





"Dentro de mim, não me sinto à altura da minha carreira", confessou ao apresentar o disco, em Milão. O álbum conceito reúne 16 histórias com 16 protagonistas diverentes, e nasceu durante a pandemia - "quando tivemos tempo para ficar com todas as perguntas que adiamos".