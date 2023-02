Linkin Park libera música inédita em comemoração aos 20 anos do álbum Meteora

Em comemoração aos 20 anos de lançamento do álbum "Meteora", a banda Linkin Park liberou nesta sexta-feira (10) uma música inédita com direito a vocais de Chester Bennington, falecido em 2017.





Nomeada "Lost", a canção irá fazer parte do relançamento especial do álbum, que contará com uma coleção de gravações raras e inéditas, além de sucessos já conhecidos como "Numb", "Somewhere I Belong" e "Faint".

