Taylor Swift libera o clipe de "Lavender Haze" com direito a muitos efeitos especiais

A cantora Taylor Swift, 33, liberou nesta sexta-feira (27) o clipe oficial de "Lavender Haze", música queridinha dos fãs que servirá como segundo "single" de divulgação do álbum "Midnights".





Para interpretar seu par romântico no vídeo, Taylor escalou o ator transgênero Laith Ashley, participante do filme "My Divorce Party" e da série "Unconventional".

O clipe está cheio de "easter eggs" para divertir e manter os fãs de olhos vidrados na tela, como por exemplo o relógio marcando meia noite (nome do álbum), além de indiretas sobre seu relacionamento com Joe Alwyn, seu atual noivo.

“Tem muita lavanda. Há muita névoa. Tem meu incrível colega de elenco Laith Ashley com quem eu adorei trabalhar”, escreveu a cantora. “Este foi o primeiro vídeo que escrevi dos 3 que foram lançados, e este realmente me ajudou a conceituar o mundo e o clima de Midnights, como um sonho febril dos anos 70 sem dormir. Espero que gostem”, completou.







Confira o videoclipe na integra e a reação dos admiradores: