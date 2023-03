'Show das Poderosas' segue sendo a música mais tocada de Anitta na última década

A celebração de Anitta pelos 30 anos segue acelerada. Além das comemorações com amigos e familiares, a artista também vê seu desempenho na música render presentes.







Publicidade

Publicidade

Um estudo feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação Distribuição) sobre os dados musicais dela no Brasil mostra que "Show das Poderosas", canção que a projetou nacionalmente, segue sendo a mais importante de sua carreira.





A música ficou na liderança do ranking das mais regravadas e no ranking das mais tocadas no país nos últimos dez anos. A canção foi lançada em 2013 no disco de estreia da cantora.

Publicidade





Ao todo, Anitta tem 184 obras musicais e 835 gravações cadastradas na gestão coletiva até aqui.





O levantamento, que abrange os segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina), revela ainda que no top 5 de mais tocadas estão "Bang", em segundo lugar, e na sequência "Zen", "Vai Malandra" e "Paradinha".





Já entre as mais regravadas da última década, após "Show das Poderosas", estão "Bang", "Blá Blá Blá" e "Me Gusta", esta em parceria com Cardi B e Myke Towers.