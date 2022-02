Vídeo de Marília Mendonça cantando música inédita circula nas redes e deixa fãs emocionados

OUm vídeo publicado na internet da sertaneja Marília Mendonça (1995-2021) cantando uma música inédita deixou os fãs da cantora emocionados. Segundo o jornalista Léo Dias, o nome da canção é Segundo Amor da Sua Vida, que foi composta em 2018, ano em que ela gravou o vídeo para direcionar a versão oficial em estúdio.

A composição foi adquirida pela dupla Rayane & Rafaela. As cantoras adicionaram a música ao álbum da dupla, intititulado Amando e Sofrendo Vol. 1. A gravação oficial foi feita com algumas mudanças em relação à versão idealizada por Marília, inclusive no nome que passou a ser Amor da Sua Vida.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, após o seu avião colidir contra cabos de energia e cair em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora deixou um filho de dois anos e centenas de composições, algumas, inclusive, encontradas no local do acidente.







A sertaneja era uma das maiores revelações dos últimos tempos da música nacional, tendo mais de 20 milhões de inscritos no Youtube e mais de 15 bilhões de visualizações em seus clipes oficiais, sendo o maior canal de uma artista brasileira na plataforma.





Ouça abaixo o áudio de Marília Mendonça cantando a música inédita e o vídeo da versão gravada por Rayane & Rafaela.

