Zé Neto e Cristiano lançam novo álbum e comemoram volta dos shows

Zé Neto e Cristiano, dupla mais ouvida do Spotify, lançam seu novo álbum "Chaaama" em todas as plataformas digitais, às 20h desta quinta-feira (7). Neste novo trabalho, eles apostam no piseiro - gênero musical que ganhou destaque em todo país - sem deixar de lado a sofrência.

"Gostamos muito da pisadinha e acho que o sertanejo está onde está pela flexibilidade que proporciona de gravar com o sertanejo, o rock, o funk", diz Cristiano.

Zé Neto acrescenta que eles entraram na onda com alguns piseiros. "Muita vaneira [ritmo], e tudo isso sem deixar de lado a nossa sofrência."





O novo álbum reúne as canções inéditas "Botequinho" e "Fica Pra Dormir", além das regravações de "Vida Noturna" e "Marcha de Núpcias". As outras seis faixas são do EP anterior de mesmo nome, lançado em agosto, que já estão entre as mais visualizadas do YouTube. A música "Você Beberia ou Não Beberia?" teve mais de 44 milhões de visualizações na plataforma.

Produzido e gravado durante a pandemia, o novo álbum traz um aprendizado para dupla, que descobriu que não precisa investir tanto dinheiro em um trabalho para ter retorno. O DVD anterior "Por Mais Beijos" foi gravado ao vivo em Belo Horizonte, em outubro de 2019, mas, com a pandemia, eles cancelaram um comercial de TV que tinham gravado e não puderam fazer shows.





"A gente investiu um dinheiro muito pesado em um DVD, em Belo Horizonte, e que não andou por conta da pandemia. Ao mesmo tempo, investimos pouquíssimo no mini DVD que gravamos no Hot Beach, em Olímpia [interior de São Paulo], que colocou a gente na posição de dupla mais ouvida das plataformas digitais. Isso foi maravilhoso", comemora Zé Neto.





Apesar da perda de faturamento com shows, Zé Neto diz que, durante a pausa forçada, eles puderam esfriar a cabeça, escolher com calma o repertório e compreender que, às vezes, complicam as coisas fazendo um algo gigantesco.





"Foi um aprendizado, acho que tudo na vida tem um significado e, dessa vez, serviu para a gente também como um aprendizado que o menos é mais. Então, foi muito bacana, a gente aprendeu com a pandemia e com esse DVD também."





O lançamento do novo álbum coincide com a retomada dos shows pelo país. No dia 25 de setembro, a dupla fez o primeiro no Brasil depois do início da pandemia. A apresentação reuniu 1.600 pessoas na casa de shows Villa Country, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Elas ficaram divididas em grupos de seis pessoas em camarotes respeitando todas as regras sanitárias.





"É um sentimento maravilhoso e indescritível. Não víamos a hora de retornar aos palcos, mas sempre respeitamos o momento certo", diz Zé Neto.





Em setembro, a dupla ficou emocionada ao se apresentar para 16 mil pessoas, em Miami, nos Estados Unidos, depois de mais de um ano e meio sem pisar em um palco. O último show deles tinha acontecido em 25 de fevereiro de 2020, dias antes da OMS (Organização Mundial de Saúde) decretar a pandemia.





"Foi emocionante. Caímos no choro mesmo, porque foi mais de um ano e meio sem fazer shows, e pisar no palco e ver aquela multidão, em qualquer lugar do mundo que seja é maravilhoso. Só gratidão por todos que estiveram presentes lá em Miami", afirma Zé Neto.





Paralelo ao novo projeto, Zé Neto e Cristiano fizeram um feat no single "Turma da Espuma", do cantor Zeca Pagodinho, lançado dia 1º de outubro nas plataformas digitais. Novamente, a dupla vem se aventurando em um novo gênero musical, desta vez o samba. "Somos muito fãs do Zeca. Quando recebemos o convite para esta gravação, achamos que era brincadeira", diz Zé Neto.





O clipe da música foi gravado no sítio de Zeca Pagodinho, em Xerém, no Rio de Janeiro, com todos reunidos em uma roda de samba e tomando cerveja. "É um grande privilégio conhecer o ambiente do Zeca Pagodinho que, para nós, é um monstro sagrado da música", comemora Cristiano.