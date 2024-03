Astrólogo que acertou amor por Jade Magalhães professa: 'Luan Santana será papai ainda este ano’

Às vésperas do aniversário do cantor, Muri compartilha suas visões sobre o futuro do casal, destacando os momentos de sucesso profissional e os desafios pessoais que estão por vir., incluindo um possível filho. Será?

Uma Família em Formação

Ascensão Profissional e Criatividade em Ebulição

Com Saturno, Netuno, Mercúrio e o Sol alinhados, Luan estará mais ambicioso e criativo do que nunca. "Provavelmente a meta dele é ser o cantor número 1 do Brasil", afirma Muri, enquanto antecipa o próximo hit de sucesso do artista.

Além da vida familiar, Muri prevê uma ascensão meteórica na carreira do cantor, com uma conjunção estelar na casa 10 de Luan.

Desafios e Crescimento Espiritual





No entanto, nem tudo são flores no caminho do casal. Com Plutão na casa 8, Luan deve enfrentar desafios relacionados à intuição e investigação. No entanto, Muri vê esses obstáculos como oportunidades de crescimento espiritual, expandindo os horizontes do cantor para novas experiências.





Nas estrelas, o futuro de Luan Santana e Jade Magalhães parece promissor, marcado por amor, sucesso e talvez a chegada de um novo membro à família. Com as previsões de Ricardo Muri como guia, os fãs podem esperar ansiosamente por mais uma jornada emocionante no mundo da música e da astrologia.