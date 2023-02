Semana do Cinema chega a Londrina com ingressos a R$ 10; confira a programação

As salas de exibição de Londrina aderem à Semana do Cinema, que acontece entre os dias 9 e 14 de fevereiro em todo o Brasil. Durante o período, os ingressos para as sessões nos cinemas dos shoppings Catuaí, Boulevard, Norte e Aurora estarão disponíveis pelo valor fixo de R$ 10.





A ação foi idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras de Cinema) e tem como objetivo principal incentivar o público a assistir filmes nos cinemas após dois anos de pandemia.

A primeira edição da Semana do Cinema aconteceu em setembro de 2022 e, segundo dados da Feneec, atraiu um público quase 300% maior do que o habitual aos cinemas brasileiros. O número de espectadores no período passou de 3,3 milhões.





Confira abaixo os detalhes da Semana do Cinema nos shoppings de Londrina:

SHOPPING CATUAÍ





Durante a Semana do Cinema, os frequentadores poderão assistir a qualquer filme, em qualquer horário e em qualquer uma das salas do Cine Araújo, no Shopping Catuaí, por R$ 10.

As produções em cartaz englobam desde animações até suspenses - incluindo nomes que foram indicados ao Oscar deste ano:





- Titanic

- O Caminho da Água

- Gato de Botas 2: O Último Pedido

- Megan

- O Pior Vizinho do Mundo

A programação completa pode ser conferida no site do Cine Araújo.





SHOPPING BOULEVARD

No Shopping Boulevard, o Cinemark está disponibilizando, além de ingressos pelo preço fixo de R$ 10, um combo especial de pipoca e refrigerante por R$ 29.





Dentre as produções em cartaz, destacam-se clássicos, animações e produções indicadas ao Oscar:





- Desapega!

- Oferenda ao Demônio

- Titanic

- Rock Dog 3

- O Grande Mauricinho

- Megan

- O Pior Vizinho do Mundo





A programação completa pode ser conferida no site do Cinemark.





LONDRINA NORTE SHOPPING





No CineSystem, do Londrina Norte Shopping, além do preço mais acessível, a operadora do cinema está disponibilizando combos de pipoca e refrigerante por valores promocionais. É possível adquirir, por exemplo, uma pipoca e dois refrigerantes por R$ 29.





A programação do CineSystem está repleta de opções para quem deseja conferir desde clássicos até filmes de terror:





- O Caminho da Água

- Batem à Porta

- O Pior Vizinho do Mundo

- Oferenda ao Demônio

- Gato de Botas 2: O Último Pedido

- Titanic





A programação completa pode ser conferida no site do CineSystem.





AURORA SHOPPING





No Cineflix, no Aurora Shopping, os espectadores vão poder assistir a qualquer produção pelo valor fixo de R$ 10, com exceção das sessões exibidas nas salas VIPs.





Dentre os principais destaques da programação, o Cineflix exibe:





- Titanic

- Megan

- O Grande Mauricinho

- Muco

- Gato de Botas 2: O Último Pedido





A programação completa pode ser conferida no site do Cineflix.