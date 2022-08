Após duas temporadas, Barbie Ferreira deixa 'Euphoria'

A atriz não informou o motivo de sua saída do elenco, mas quando a segunda temporada de "Euphoria" estreou, em janeiro, o site "The Daily Beast" publicou um texto informando que ela teria se desentendido com o criador e roteirista da série, Sam Levinson, que teria cortado várias cenas de Kat. A confusão teria começado por Barbie não concordar com os rumos de sua personagem.





Em entrevista ao "Insider", Barbie negou os rumores de uma suposta briga com Sam. "Muitos deles não são verdade, enquanto outros são coisas pequenas e mundanas", disse à reportagem. Mas, os fãs da série reclamaram a atuação discreta da atriz na segunda temporada. "Euphoria" teve a sua terceira temporada confirmada mas ainda não tem previsão de estreia.