Chris Noth é cortado de último episódio de 'And Just Like That' após escândalo

Atenção! Este texto contém spoilers de "And Just Like That".



O ator Chris Noth, 67, acusado de escândalos sexuais, não terá seu tradicional personagem Mr. Big mostrado nas cenas finais da série "And Just Like That". Segundo o site TV Line, a sequência final programada para ele aparecer foi descartada.



Segundo a publicação, estava programada uma série de imagens nos momentos finais da série da HBO Max derivada de "Sex And the City" nas quais Mr. Big apareceria do além para ajudar Carrie (Sarah Jessica Parker) a lidar com o luto.



O último episódio está previsto para ir ao ar em 3 de fevereiro. Na cena em questão, Carrie se aventura na Pont des Arts de Paris para espalhar as cinzas de Big no Rio Sena. Então, o personagem, que havia morrido no primeiro episódio, apareceria. Porém, o desfecho será outro.

