Mês perfeito para maratona de séries: confira as estreias de junho nos streamings

Para aqueles que amam uma boa série, junho promete ser um mês repleto de estreias nas plataformas de streaming, trazendo novas produções e novas temporadas que irão cativar os espectadores. Com opções para todos, desde dramas emocionantes até comédias hilárias, prepare-se para passar horas maratonando. É hora de atualizar a lista de favoritos e se preparar para horas de entretenimento garantido! Confira a lista que o Portal Bonde preparou com as séries mais aguardadas do mês:



Três Dias que Mudaram Tudo



Estreia 1º de junho na Netflix







Após um acidente devastador em uma instalação nuclear no Japão, um grupo de cientistas luta para conter a situação enquanto são confrontados por segredos sombrios e agendas ocultas. Com o tempo se esgotando, eles precisam unir forças para evitar uma catástrofe iminente e descobrir a verdade por trás do incidente. A série mergulha em temas de sobrevivência, traição e ética, criando uma atmosfera de tensão constante. Prepare-se para uma trama envolvente, repleta de reviravoltas e personagens complexos, onde cada dia pode representar uma ameaça mortal. Assista ao trailer:









The Idol

Estreia 4 de junho na HBO MAX







Nesta série dramática, somos introduzidos a vida de Jocelyn (Lily-Rose Depp), uma jovem aspirante a cantora que luta para alcançar seus sonhos na competitiva indústria musical. Com talento e determinação, ela se envolve em um reality show de música, enfrentando desafios, rivalidades e dilemas pessoais ao longo do caminho. Jocelyn se depara com o amor, a amizade e a decepção enquanto tenta encontrar sua voz única e se destacar entre os demais concorrentes. A série, que conta com a participação de Abel "The Weeknd" Tesfaye no papel de Tedros, retrata a realidade por trás do glamour do entretenimento, explorando temas como ambição, autenticidade e os sacrifícios para seguir uma carreira artística. Confira o trailer:







Eu Nunca... (4ª Temporada)



Estreia 8 de junho na Netflix

Publicidade







Na aguardada quarta temporada de "Eu Nunca", acompanhamos a vida de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) e seus amigos em mais uma aventura pelo ensino médio. Agora, em seu último ano, Devi precisa lidar com as expectativas da faculdade, enquanto equilibra seus relacionamentos com Paxton (Darren Barnet), Ben (Jaren Lewison) e o novo aluno Ethan (Michael Cimino). Enquanto isso, a relação conturbada com sua mãe continua desafiadora, e Devi busca encontrar um equilíbrio entre suas origens indianas e sua identidade americana. Com diálogos afiados, humor irreverente e muitas reviravoltas românticas, a nova temporada promete explorar temas como amizade, amor e autodescoberta em meio aos altos e baixos do último ano escolar. Assista ao trailer:

Publicidade







Entre Estranhos

Estreia 9 de junho na Apple TV+







Neste suspense intrigante, a história gira em torno de Adam (Tom Holland) um jovem desiludido que acaba se envolvendo em uma conspiração perigosa. Após um encontro fortuito com um estranho misterioso, ele é levado a um mundo sombrio e desconhecido. A medida que a trama se desenrola, segredos perturbadores vêm à tona e Adam se vê envolvido em uma teia de mentiras e traições. Com o objetivo de descobrir a verdade por trás dessa conspiração, ele se torna cada vez mais paranóico e desconfiado das pessoas ao seu redor. Com uma narrativa envolvente e cheia de reviravoltas, "Entre Estranhos" mantém o público preso, revelando uma revelação chocante que mudará a vida de Adam para sempre. Prepare-se para uma história eletrizante, repleta de suspense, mistério e personagens enigmáticos. Confira o trailer:









Black Mirror (6ª Temporada)

Estreia 15 de junho na Netflix







A sexta temporada de "Black Mirror" traz uma coleção de episódios perturbadores que exploram mais uma vez os impactos da tecnologia em nossa sociedade. Cada episódio mergulha em uma história única e autônoma, abordando temas como inteligência artificial, realidade virtual, privacidade e redes sociais, com os personagens sendo confrontados com dilemas morais e consequências inesperadas à medida que lidam com a influência da tecnologia em suas vidas. Com um tom sombrio e provocativo, a nova temporada de "Black Mirror", que tem Aaron Paul como um dos astros, provoca reflexões sobre o futuro próximo e os possíveis desdobramentos do avanço tecnológico. Assista ao trailer:







I’m A Virgo



Estreia 23 de junho na Prime Video







Nesta série de comédia, somos convidados a acompanhar a vida de Cootie (Jharrel Jerome), um jovem tímido e introvertido que encontra refúgio em um mundo virtual como influenciador digital. Enquanto se esforça para lidar com as contradições do mundo real, Cootie se torna um sucesso nas redes sociais, construindo uma persona extrovertida e engraçada. No entanto, conforme sua popularidade cresce, ele se vê dividido entre sua identidade digital e sua verdadeira personalidade. A série aborda temas como autenticidade, relacionamentos e os desafios de se encaixar em uma sociedade cada vez mais voltada para o mundo virtual. Prepare-se para muitas risadas e momentos de reflexão enquanto acompanhamos as aventuras de Cootie e suas tentativas de equilibrar a vida real e a virtual. Confira o trailer:







The Witcher (3ª Temporada)

Estreia 29 de junho na Netflix







A terceira temporada de "The Witcher" continua a saga épica do bruxo Geralt de Rivia (Henry Cavill), adaptada da famosa série de livros de Andrzej Sapkowski. Nesta temporada, Geralt se vê envolvido em uma batalha cada vez mais intensa entre os reinos do Continente, enquanto enfrenta ameaças sobrenaturais e conspirações políticas. A história se aprofunda nos mistérios do passado de Geralt, revelando segredos ocultos e personagens complexos. Enquanto o bruxo luta contra monstros e feiticeiras, ele também enfrenta dilemas morais e emocionais, testando sua lealdade e força interior. Com cenas de ação emocionantes, efeitos visuais impressionantes e um elenco carismático, "The Witcher" oferece uma jornada fascinante através de um mundo de fantasia repleto de perigos e magia. Assista ao trailer:







*Sob supervisão de Fernanda Circhia