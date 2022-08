Segunda temporada de 'A Casa do Dragão' é confirmada pela HBO

Após o sucesso de audiência do primeiro episódio de “House of the Dragon”, que ultrapassou os 20 milhões apenas nos Estados Unidos através dos canais da HBO e do serviço de streaming HBO Max, foi anunciado oficialmente que a série está renovada para uma segunda temporada.







Os números da estreia do spinoff de “Game Of Thrones”, que foi ao ar no último domingo (21), consolidaram a série como o maior lançamento de série original na história da HBO, incluindo a HBO Max. “Estamos muito orgulhosos do que toda a equipe de ‘A Casa do Dragão’ conseguiu com a primeira temporada. Nosso elenco e equipe fenomenais enfrentaram um enorme desafio e superaram todas as expectativas”, comentou a vice-presidente executiva da programação da HBO, Francesca Orsi.

De acordo com o canal, a temporada final de “GoT” teve uma média de mais de 40 milhões de espectadores por episódio, considerando a exibição atrasada em todas as plataformas. O último episódio foi assistido por um recorde de 19,3 milhões de espectadores multiplataforma ao vivo em 2019, incluindo a transmissão única mais assistida da HBO já registrada com 13,6 milhões de espectadores lineares ao vivo (o que não leva em conta a audiência digital).

A segunda temporada de ‘HoTD’ deve ser lançada apenas em 2024, com provavelmente 10 episódios.

Veja o trailer dos próximos episódios: