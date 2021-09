Segunda temporada de 'Sintonia' terá participação especial de Kevinho e Alok

Kevinho, 23, e Alok, 30, vão fazer participações especiais na série brasileira "Sintonia", que volta à Netflix no dia 27 de outubro. Os músicos aparecem no trailer oficial da segunda temporada.

Na trama, o personagem Doni (Jottapê) estará com a carreira em ascensão e vai fazer uma colaboração musical com o funkeiro e com o DJ. Este último, aliás, também assina a produção de uma música inédita que estará na trilha da nova leva de episódios.

"Eu já acompanhava a série, então fiquei animado com o convite", comemorou. "É muito gratificante ver o funk conquistar mais espaço a cada dia, fazendo dos sonhos de muita gente uma realidade e inspirando novos talentos."





Ainda nos novos episódios, Nando (Cristian Malheiros) tenta conciliar a vida de chefe do tráfico com a de chefe de família. Enquanto isso, Rita (Bruna Mascarenhas) ajuda a reabrir uma igreja evangélica no bairro e deve se envolver com o filho do pastor, vivido por Bruno Gadiol.

Entre os novos rostos também estarão Fanieh, que fará o papel da cantora MC Luzi, e Gabriela Mag, que aparecerá como Tally, um novo interesse amoroso de Doni. A temporada conta ainda com a participação do ator Marat Descartes.





"Sintonia" foi a terceira série mais vista pelos brasileiros na Netflix em 2019. A série tem direção-geral de KondZilla, que também criou a história junto com Felipe Braga e Guilherme Quintella.