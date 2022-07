Stranger Things: Netflix informa que o atraso na dublagem foi resolvido

O tão esperado volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things estreou na Netflix do Brasil na madrugada desta sexta-feira (1ª). E, claro, que os fãs não perderam tempo e já começaram a assistir, porém, logo de cara perceberam um delay (atraso) no áudio de 2 a 3 segundos.





E este atraso, que estava presente apenas no áudio dublado em português, incomodou (e muito)! Diversos telespectadores já começaram a reclamar no Twitter e a Netflix já se encarregou de arrumar o problema.

No perfil oficial do Twitter, a Netflix brincou com a situação e anunciou: "Desculpa, gente! Os fios que unem o áudio ao conteúdo já foram reconectados. Podem ir lá assistir ao ep.8 dublado sem problemas".

Agora que foi tudo resolvido, está liberada a maratona da série! Sem moderações! Os dois últimos episódios contam com 1h27min e 2h22min, respectivamente. E prometem responder às dúvidas que os fãs estavam esperando.