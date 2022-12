′Show da Virada′ de Maringá tem Raça Negra e outras atrações; confira a programação

Além da decoração natalina e atrações nos diversos espaços públicos da cidade, a Prefeitura oferece apresentações culturais e shows gratuitos para a população durante a programação da ′Maringá Encantada 2022′. A próxima novidade será o ′Show da Virada′, que acontece no dia 31 de dezembro, na Praça da Catedral, com o grupo de samba e pagode ′Raça Negra′ como atração principal. Também participam do evento o grupo ′Ponto do Samba′ e o sambista ′Nenê Conexão′.





“Nossa gestão investe em cultura para oferecer lazer e entretenimento gratuito para a população. Neste ano já tivemos outros shows de renome nacional e, agora, trazemos o grupo ′Raça Negra′ para este grande evento da Virada. Os maringaenses poderão aproveitar este momento de muito alegria e renovação ao som de um bom samba”, reforça o prefeito de Maringá, Ulisses Maia.

Publicidade

Publicidade





Dando início às festividades do dia 31 de dezembro, a primeira banda a se apresentar é o ′Ponto do Samba′, a partir das 21h. Com mais de 12 anos de história, o grupo vem se destacando em Maringá e região, levando alegria, samba e muita diversão para a população.





Às 22h, sobe ao palco o sambista ′Nenê Conexão′. O músico cresceu em Maringá ao som da escola de samba Acadêmicos do Grevillea, no qual sua mãe e padrasto eram presidentes. Com infância rodeada de música, Nenê começou a tocar aos 16 anos e, desde então, vem fazendo sucesso em Maringá com sua roda de samba ′Conexão Pagode de Mesa′, que já recebeu nomes importantes como Dudu Nobre.

Publicidade

Publicidade





Raça Negra - Em quase 40 anos de história, o grupo ′Raça Negra′ inspirou e envolveu várias gerações. Músicas como ′Cheia de Manias′, ′Cigana′ e ′Doce Paixão′ são verdadeiros hinos do pagode brasileiro, cantadas por crianças, adolescentes e adultos.





Uma curiosidade sobre o ′Raça Negra′ é que a canção ′É tarde demais′ entrou para o livro dos recordes (Guinness) como a música mais tocada em um único dia no mundo, contabilizando 600 ′plays′ no dia 20 de julho de 1995. O grupo sobre ao palco à 0h, para que o ano de 2023 comece com muita diversão e samba no pé.

Publicidade





Confira o cronograma do ′Show da Virada′:

Publicidade

31 de dezembro, na Praça da Catedral

Publicidade

21h - Grupo Ponto do Samba

22h - Nenê Conexão

0h - Raça Negra