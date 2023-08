Ballet de Londrina apresenta “Bora!” em Astorga nesta sexta

Com entrada gratuita, espetáculo é atração desta sexta-feira no centro Cultural Edith Paulino Cabral Krauss às 15h e às 20h







O Ballet de Londrina está circulando por dez municípios do interior do Paraná com apresentações gratuitas de “Bora!”, um dos espetáculos de maior sucesso da trajetória de 30 anos. Quase ao fim desta turnê, a companhia desembarca em Astorga (Região Metropolitana de Maringá) nesta sexta-feira (18). A atração poderá ser vista no centro Cultural Edith Paulino Cabral Krauss (av. dr. José Soares de Azevedo, 30) em duas oportunidades: às 15h e às 20h. A classificação indicativa é livre e o tempo de duração é de 40 minutos.

“Bora!” estreou em 2022 com coreografia assinada pelo goiano Henrique Rodovalho, um dos nomes mais expressivos da dança contemporânea brasileira.





A coreografia é animada por música eletrônica e parece arrastar o público por uma sequência de fotografias cinéticas que revelam com ironia e irreverência a fragilidade das relações humanas no século XXI, entre o desejo de pertencimento e a necessidade de manter a individualidade. Assim, em "Bora", é possível identificar o “efeito manada” das redes sociais, que, ao mesmo tempo que garantem o sentimento de integração com grupos de pensamento parecido, é o ambiente da solidão, dos cancelamentos, das bolhas e dos haters. A interjeição que dá título à obra é um chamado jovem e alegre para avançar, para ir adiante. Entretanto, este progresso precisa ser uma ação consciente, já que a pós-modernidade é tempo de fim das utopias e de relações líquidas.



O cenário, assinado por Henrique Rodovalho e Renato Forin Jr., leva ao palco estruturas de led que evocam um vazio branco espelhado e a imensidão do espaço virtual, como se os dez bailarinos dançassem sobre uma grande tela. Em um átimo, os limites deste quadro se quebram e os movimentos dos bailarinos contornam os leds que flutuam em outro não-espaço - o da nuvem. Em contraste à dimensão espacial asséptica, os figurinos de Cássio Brasil têm cores quentes, entre o ocre e o alaranjado, que apelam para a sedução do calor humano. Como são típicos da linguagem de Rodovalho, os movimentos exploram curvas sinuosas do corpo, destacam quadris e braços, jogam com contrastes de velocidade e trabalham a interpretação sarcástica do semblante dos bailarinos.





“A receptividade do público ao novo espetáculo do Ballet tem sido muito grande, porque ele gera identificação nas pessoas. É possível reconhecer ali muitas cenas do nosso cotidiano, que está dividido entre o real e o virtual. É um espetáculo jovem, com movimentos que lembram a dança urbana, muito em voga na rede social, com luzes de led e música eletrônica. Vai ser uma grande alegria passar por estas cidades paranaenses e convidar mais gente a entrar na dança - Bora! é um convite”, frisa Marciano Boletti, diretor e ensaiador do Ballet de Londrina.

A companhia conta ainda com direção de produção e assistência de direção de Danieli Pereira. O elenco é formado pelos dançarinos Alessandra Menegazzo, Ariela Pauli, Higor Vargas, Ione Queiroz, José Villaça, Matheus Nemoto, Nayara Stanganelli, Peter Levi, Viviane Terrenta e Wesley Silva.





A circulação pelo Paraná conta com apoio exclusivo da Copel (Companhia Paranaense de Energia) em projeto aprovado no Profice (programa de Fomento e Incentivo à Cultura), da Secretaria de Estado da Cultura e Governo do Estado do Paraná. A realização é da Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) e da Prefeitura Municipal de Londrina/Secretaria Municipal da Cultura, com apoio cultural do Festival de Dança de Londrina, da marca Vivit – Vista e Dance e da Prefeitura Municipal de Astorga, por meio de seu Departamento de Cultura e Turismo.



