Bruno e Barretto anunciam gravação do DVD 'Outro Patamar' em Maringá

Precursores do agronejo, misturando as batidas eletrônicas, funk e trap, Bruno e Barretto já emplacaram faixas e mais faixas no topos do rankings e, em pouco tempo de carreira, viram que a bandeira levantada por eles tinha conquistado o Brasil. Agora, a dupla promete perpetuar a história de sucesso com o quinto álbum. “Outro Patamar” será gravado em Maringá no dia 10 de junho, no consagrado Parque de Exposições.





“Somos do coração da cidade e a cidade está no nosso coração. Cantar no Parque de Exposições será uma grande realização na nossa trajetória. Estamos com muita expectativa de encontrar todo mundo lá”, diz Bruno.

“Alô Maringá! Estão preparados? Será uma grande festa sem ter hora para terminar. Vamos comemorar muito junto a vocês que nos acolheram de forma surpreendente. Subir no palco do Parque de Exposições era um sonho, sonho que será realizado ao lado de cada um de vocês”, completa Barretto.