Carnaval: Londrina terá desfile da Escola de Samba Explode Coração a partir desta sexta

Londrina terá desfile da Escola de Samba Explode Coração, nesta sexta-feira (9), a partir das 17h, na rua Flor de Lis, na Vila Ricardo (região leste). O evento em área pública, aberto para toda a comunidade, é o primeiro da programação de quatro desfiles em difentes regiões da cidade até a próxima semana.







A agenda de festividades comandadas pela Escola de Samba, inclui desfiles no sábado (10), segunda-feira (12) e na terça-feira (13).

No sábado (10), o desfile será na zona sul, entre a avenida Abraham Lincoln e a rua Mauro Bergonse, na Praça do Conjunto Cafezal 1, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Anibal Siqueira Cabral. Já na segunda-feira (12) será a vez da região norte receber a Explode Coração, na avenida Saul Elkind, 790, nos Cinco Conjuntos, em frente ao Centro Cultural. E na terça-feira (13), o último desfile vai ser na área oeste de Londrina, na rua Ângelo Gaiotto, Santa Rita, em frente à praça do CEU. Todos os desfiles começam às 17h e vão até as 21h.





A apresentação da escola de samba não é centrada em um tema específico, mas faz um pot pourri, peça musical em que é tocada várias músicas em uma só sequência, incluindo sambas enredos que marcaram a história do carnaval brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro. O desfile vai contar com a participação de 40 pessoas, sendo ritmistas, passistas e o casal de mestre sala e porta bandeira.

