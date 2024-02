Rodoviária de Londrina prevê aumento de 20% no número de passageiros durante o Carnaval

Ainda segundo as operadoras, os destinos mais procurados por quem vai deixar Londrina nos próximos dias são a capital paulista, Curitiba, Santos, Rio de Janeiro, além de municípios do litoral do Paraná e de Santa Catarina.

De acordo com sondagem realizada junto às empresas que operam no Terminal Rodoviário, os períodos de maior movimentação nas operações de embarque devem ser observados amanhã e na terça-feira (13).

A temporada de Carnaval promete ser agitada no Terminal Rodoviário de Londrina, administrado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). A superintendência do espaço estima que 41.400 pessoas devem passar pelo local entre esta sexta-feira (9) e a Quarta-feira de Cinzas (14).





Superintendente do terminal, Sandro Neves ressalta que o patrulhamento de segurança deve ser intensificado no local durante as datas festivas, enquanto as atividades de monitoramento e fiscalização do trânsito ficarão a cargo de agentes municipais.

“Solicitamos apoio da Guarda Municipal e da CMTU, para que londrinenses e turistas tenham uma experiência agradável nas dependências do Terminal Rodoviário”, conta.





Neves destaca que, para evitar transtornos antes e após os deslocamentos, é importante que os passageiros identifiquem bagagens, estejam sempre munidos de documento com foto e procurem chegar às plataformas com antecedência em relação aos horários de partidas.





Outra dica valiosa, para casos de adolescentes que pretendem viajar desacompanhados de um responsável, é que no momento do embarque o passageiro apresente a autorização necessária, expedida antecipadamente em cartório. A determinação consta da Resolução 295, de setembro de 2019, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).





Consultas de itinerários, telefones de contato das concessionárias de transporte e outras informações podem ser obtidas no número (43) 3372-1800, assim como no site www.trl.londrina.pr.gov.br.