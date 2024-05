Com shows e praça de alimentação, 46ª Festa Junina de Ibiporã começa neste sábado

Começa neste sábado (1º) a 46ª Festa Junina de Ibiporã. Intitulada “Fogueira e Viola”, a edição deste ano espera receber, até o dia 9 de junho, visitantes de todo o estado e de fora dele na Praça Pio XII Além dos tradicionais shows com artistas nacionais e regionais no palco principal, a festa conta com ampla praça de alimentação, composta por 13 entidades sociais e religiosas locais com comidas e bebidas típicas, além de food trucks que estarão abertos de segunda a sábado, a partir das 19h, e aos domingos o dia todo. Ainda na gastronomia, o destaque é para os almoços de domingo, que a partir das 12h. A renda obtida pelas entidades com a comercialização das comidas e bebidas será destinada aos projetos sociais.





A programação inclui ainda apresentações de quadrilha dos alunos das escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil). O mascote oficial da festa - que ainda é uma surpresa – também promete muita interatividade e animação ao evento.

A Cultura na Festa, outra novidade da edição deste ano, traz professores e alunos que frequentam os cursos livres gratuitos ofertados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com atividades recreativas, ensaios, apresentações do ballet infantil, teatro e coral adulto, além de exposições de trabalhos dos aprendizes de cerâmica e artes.





A abertura oficial neste sábado (01/06) ocorre a partir das 20 horas. A principal atração da noite é a dupla londrinense Mariana e Mateus. Nomes conhecidos no cenário sertanejo nacional, os irmãos prometem animar os visitantes ao som de seus principais sucessos.

Já no domingo (02), a programação começa mais cedo, a partir do meio-dia, com opções gastronômicas ofertadas pelas barracas, ao som de DJ Marcelo. Em seguida, uma apresentação de “Bumba meu Boi”, com a participação de alunos da Escola Municipal Profª Aldivina Moreira de Paula (projeto viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura), e quadrilhas dos alunos dos CMEIs e escolas.





Encerrando a programação, quem sobe ao palco principal é a dupla Léo e Raphael, expoentes do “agronejo”. Os “meninos da pecuária” prometem colocar os visitantes para cantar e dançar.





A 46ª Festa Junina Municipal de Ibiporã é uma realização da Prefeitura Municipal de Ibiporã, com o apoio e colaboração de secretarias, do Departamento Municipal de Trânsito, Núcleo de Comunicação Social, entidades e órgãos oficiais (Polícia Civil/Polícia Militar/Corpo de Bombeiros). (com informações da assessoria)