Daniel vem a Londrina para show que celebra os 40 anos da dupla João Paulo & Daniel

O cantor sertanejo Daniel trará para Londrina um dos shows da turnê “Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel”, que marca as quatro décadas do início da dupla com João Paulo, morto carbonizado em um acidente de trânsito em São Paulo (SP), no dia 12 de setembro de 1997.





O show está marcado para 25 de agosto, no Ginásio de Esportes Moringão. Os ingressos estão disponíveis para compra no site. Os setores são: mesa diamante, mesa ouro, mesa prata, mesa bronze, mesa lateral e arquibancada, com preços variando de R$ 156,80 a R$ 4.480,00.

Publicidade

Publicidade





Meia-entrada





Idosos, doadores de sangue, professores, portadores de câncer, estudantes, portadores de deficiência e jovens de 15 a 29 anos de baixa renda têm direito à meia-entrada. Além da opção on-line, é possível adquirir os ingressos nas lojas da Ótica Diniz de Londrina e região.

Publicidade