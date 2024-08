Dublador do Máscara, Woody e Homem de Ferro desembarca em shopping de Londrina neste sábado

O dublador Marco Ribeiro, famoso por dublar personagens marcantes do cinema, estará no Londrina Norte Shopping durante a Geek Day neste sábado (17), a partir das 20h30. Na programação do evento, o dublador terá um encontro com fãs, um Meet & Greet com o público. Os ingressos custam R$ 70, com vagas limitadas e podem ser comprados pelo SYMPLA . O Geek Day terá ainda cosplay, k-pop e diversas outras atrações ao longo do fim de semana do evento, que começa nesta sexta-feira (16) e vai até domingo (18).





Com mais de 38 anos de profissão, Marco Ribeiro diz ser honrado pela oportunidade de ter dado a voz a atores e personagens de cinema. ''Fico muito feliz por ser lembrado e convidado para eventos de cultura pop. Além de atuar com frequência em papéis do nicho, sou fã e consumidor. É muito importante eventos do nicho fora do eixo Rio São Paulo e fico honrado com o convite do Geek Day”, ressalta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





É a voz dele que está por trás de atores como om Hanks, Robert Downey Jr, Jim Carrey, Charlie Sheen, em diversas produções. “Só de Robert Downey Jr, são 38 anos dublando suas produções, o que inclui o Homem de Ferro em toda saga da Marvel”, conta.





Além dos filmes, Marco Ribeiro também atua em animações. Como esquecer as vozes marcantes de personagens como Mestre Gato, de Alice no País das Maravilhas, Woody, em Toy Story, Le Fou, em Bela e a Fera (1992), Yusuke Urameshi, em Yu Yu Hakusho, entre outros. No Meet & Greet, ele promete interagir bastante com o público. “Podem esperar muita animação, autógrafos, fotos. Gosto muito desta interação com o público e fico muito feliz em receber todos”, afirma o dublador, que também é cantor, diretor de dublagem, diretor musical, tradutor, locutor, radialista e empresário.

Publicidade