Entenda a polêmica de laser em show de Alok

Um espectador do show do Alok no Rock in Rio relatou no Twitter que lasers teriam danificado a câmera de seu celular. O post, que viralizou, tem uma foto da apresentação que aconteceu na sexta (3), com a legenda "Última foto antes do laser do Alok queimar a câmera do meu iPhone. Que ódio".





O artista falou sobre o assunto em vídeo no TikTok. Ele diz que os feixes de luz de fato podem queimar a câmera do celular, e é por isso que as luzes ficam apontadas para cima durante o show.

Publicidade

Publicidade



"Senão ia queimar o celular da festa inteira e aí ia ser um prejuízo gigantesco", afirmou. "Então é isso aí, fake news. A não ser que ele estivesse na tirolesa, né."



A equipe de Alok declarou que toda a estrutura do show foi previamente testada e aprovada pelos órgãos competentes. "Os feixes dos canhões de laser tinham uma angulação acima do nível do público o que impedia contato direto com a retina ocular ou as câmeras de celulares."

Publicidade

Publicidade



Também informou que o direcionamento das luzes precisa garantir a segurança das câmeras de transmissão do evento e que os relatos de que lasers teriam danificado alguns aparelhos eletrônicos possivelmente se tratam de "uma brincadeira na internet".