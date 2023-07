Feirinha da Concha Acústica comemora o Dia do Rock nesta sexta em Londrina

Celebrado mundialmente no dia 13 de julho, o Dia do Rock será lembrado nesta sexta-feira (14), durante a Feirinha da Concha, realizada todas as semanas, na Concha Acústica (rua Piauí, 130). Na ocasião, a banda londrinense Bad Louis será a responsável por tornar o evento completo, a partir das 20h30. A feira começa a funcionar a partir das 17h30.





Além do bom e velho rock and roll, os músicos reconhecidos também por animar eventos corporativos, aniversários e casamentos, prometem uma seleção especial para tornar o ambiente ainda mais gostoso. A feira semanal reúne artesãos com artigos para casa e presentes, gastronomia local, doces caseiros, brechós - e tem se consolidado a cada edição.

O evento é organizado pela Concha - Associação de Moradores do Centro Histórico de Londrina e pelo coletivo Black Divas. A festividade conta com o apoio de Perua Maltada - Beertruck. Na programação, exposição de carros do Golf Club Londrina e a entrada é gratuita.





SERVIÇO

Dia do Rock com a banda Bad Louis





Quando: sexta, 14

Horário: a partir das 17h30





Onde: Concha Acústica - Rua Piauí, 130





Ingresso: Gratuito





