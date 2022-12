He-man faz sua primeira participação na CCXP

A Iron Studios, uma das maiores empresas de colecionáveis do mundo, traz em destaque em seu estande a franquia He-Man e os Mestres do Universo, comemorando as quatro décadas de muito sucesso desses grandes heróis e vilões dos anos 80.





Leia também: Avatar 2 ganha novo trailer e garante estreia nos cinemas chineses.

Publicidade

Publicidade





Não há maneira melhor de fechar a temporada de ativações e homenagens da marca, criada pela fabricante de brinquedos Mattel, do que estrear na CCXP22 com atrações que prometem ser grandes destaques do festival, em um ambiente temático que trará todo o universo de Eternia para os fãs da marca.





Publicidade

Publicidade

A ativação é fruto de uma parceria iniciada no final de 2021 entre Iron Studios e Mattel, e que agora tem a primeira oportunidade física de estar em contato direto com os fãs.





Entre interações com cosplayer e personagens, e de uma exposição saudosista da linha do tempo de figuras da franquia que remetem a tantas histórias de toda uma geração, o grande destaque: uma réplica incrível do Castelo Grayskull, onde os visitantes poderão tirar fotos e guardar essa recordação para sempre!

Publicidade





Publicidade

Além de tudo isso, é claro, estará em exibição toda a coleção da Iron Studios de He-Man e os Mestres do Universo com suas peças em escala 1/10 inspiradas nos personagens e os populares MiniCo que são peças menores e divertidas, no estilo ToyArt, com versões do vilão Skeletor e do próprio He-Man. Todas disponíveis em pré-venda no site ironstudios.com.br

Publicidade





O espaço ainda terá muita distribuição de brindes e atividades para engajar o público, incluindo um bate-papo inédito sobre a história da marca He-Man e os Mestres do Universo e o crescimento na busca por produtos colecionáveis, que será promovido na sexta-feira, dia 2, às 15h no estande.

Publicidade

Publicidade